Raffaele Fitto designato commissario europeo, Meloni: "Per me scelta dolorosa"

Tra vertice di maggioranza e Consiglio dei ministri, il centrodestra serra i ranghi e vuole sgomberare il campo dalle polemiche estive. Anzi, per tranquillizzare subito tutti, al termine del vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, viene diramata una nota congiunta, dove si ribadisce sia il patto di coalizione di centrodestra, sia l'azione di governo che i dati incoraggianti stanno sostenendo, come ad esempio il buon andamento dell'occupazione: oggi l'Istat ha parlato di nuovo record di occupati a luglio, oltre 24 milioni, col tasso di occupazione al 62,3% e quello di disoccupazione che scende al 6,5%. La prossima legge di bilancio, prosegue la nota, sarà “seria ed equilibrata, e confermerà priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono”.

Come già trapelato da giorni, la presidente Giorgia Meloni nell'ultimo giorno utile, doveva fornire un nome entro il 30 agosto, ha indicato il ministro per gli Affari Europei e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Raffaele Fitto come prossimo commissario europeo: “Scelta dolorosa, per me, ma anche necessaria – avrebbe detto in Consiglio dei ministri – per questo ricade su una persona di grandissima esperienza”. Sarebbe poi tornata sulla polemica circa l'abolizione dell'assegno unico, che tramite video sui social aveva già smentito: “Fin quando ci sarà questo governo le famiglie italiane non avranno nulla da temere – avrebbe detto – Chi lo vuole far saltare è qualche zelante funzionario europeo che ha aperto una procedura di infrazione e chiesto all'Italia di cancellare il requisito della residenza per i percettori: sono modifiche folli”.

Su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di oltre 178 milioni di euro per completare gli interventi di emergenza a seguito di eventi meteorologici eccezionali: di questi oltre 23 milioni andranno ai territori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì -Cesena, per gli eventi del luglio 2023.