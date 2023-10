Ravenna: abusi a cameriera ristorante, condannato datore di lavoro

Continui abusi che alla fine avevano costretto una donna - una cameriera ultra 40enne - a lasciare il lavoro molto prima della scadenza del contratto. Un quadro accusatorio costato nella tarda mattinata di martedì la condanna a due anni e tre mesi di reclusione per il titolare 60enne di un ristorante di Milano Marittima, sul litorale ravennate, riconosciuto colpevole dal collegio penale del Tribunale di Ravenna di violenza sessuale (sotto il profilo dell'ipotesi di minore gravità).

La Procura aveva chiesto tre anni mentre la difesa (avvocato Carlo Benini) l'assoluzione ritenendo non credibile il racconto della ex cameriera. La donna - come riportato dai due quotidiani locali - si era rivolta ai carabinieri della locale Stazione per lamentare quanto accaduto nelle settimane precedenti all'interno del locale quando, a suo dire, il datore di lavoro, forse dopo avere bevuto, perlopiù subito dopo la chiusura aveva tentato abusi in tre occasioni riuscendoci.

E quando lei, da subito, lo aveva respinto intimandogli di smettere, lui sul lavoro aveva iniziato a riprenderla per ogni cosa. Dopo l'ultimo episodio, lei, poi tutelata dall'avvocato Giacomo Scudellari, aveva deciso di raccogliere le sue cose e di rivolgersi all'Arma.