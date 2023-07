Ravenna: 'Costretta a un rapporto a tre', 2 giovani indagati per violenza

Un incontro con un ragazzo a Milano Marittima, sul litorale ravennate, che si è trasformato in un abuso da parte del giovane e di un suo amico. È quanto una 20enne di Ravenna ha denunciato ai carabinieri. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, i due ragazzi - di 32 e 34 anni, entrambi residenti nella provincia di Monza-Brianza - sono stati indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo. Tutto sarebbe cominciato dall'incontro in un locale della zona tra uno di loro e la 20enne. Dopo una notte nella stanza d'albergo del giovane, all'alba, quando lei ha preso sonno, anche il secondo avrebbe cercato di approcciarla determinando la reazione della ragazza che si è messa a urlare fuggendo fino al proprio hotel e chiamando poi i militari, i quali in breve hanno rintracciato e identificato i due sospettati.