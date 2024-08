Ravenna: sbarcati i 170 migranti della Life Support di Emergency

E' arrivata a Ravenna, come previsto, intorno alle 9.45, la nave ong Life Support di Emergency, con a bordo 170 migranti. L'attracco è avvenuto alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. Si tratta di 168 uomini e 2 donne, tra cui 11 minori (nove non accompagnati). Seguiranno gli accertamenti sanitari. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura.

I nove minori non accompagnati resteranno in Emilia Romagna, saranno portati al centro Mattei di Bologna, mentre i restanti 161 saranno distribuiti tra le seguenti Regioni: Lazio (70), Marche (51) e Abruzzo (40) dove saranno accolti nei vari centri di accoglienza straordinaria ed accompagnati con pullman organizzati dalla Prefettura.

La maggior parte dei migranti soccorsi proviene da Siria (77) e Bangladesh (69). Poi Pakistan (11), Egitto (9), Sud Sudan (1), Eritrea (1), Palestina (1) e Nigeria (1).

"Voglio ringraziare - ha precisato il prefetto Castrese De Rosa - l'Ausl Romagna per la disponibilità del Cmp e tutta la macchina organizzativa che si è messa subito in moto per garantire un'accoglienza dignitosa ai 170 migranti che giungeranno domani a Marina di Ravenna. Si tratta del 14esimo sbarco con 1.470 migranti giunti dalle navi ong di cui 180 minori non accompagnati".