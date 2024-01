Ravenna. Si butta con la figlia, pm chiede la misura in una struttura

Sono slittati ad oggi, a causa di un'indisponibilità del medico legale, gli esami sul corpo della piccola Wendy, la bimba morta lunedì a Ravenna dopo un volo dal nono piano, trascinata dalla madre. Erano previsti per ieri, nell'ambito dell'indagine della Procura ravennate, un'ispezione cadaverica e il prelievo di liquidi per accertare se le siano state somministrate sostanze.

Intanto ieri è durata un paio di ore l'udienza di convalida per l'arresto di Giulia Lavatura, la madre di Wendy. In ospedale, davanti al gip Andrea Galanti, al pm Stefano Stargiotti, al dirigente della squadra mobile ravennate Claudio Cagnini e al difensore della donna, avvocato Massimo Ricci Maccarini, Lavatura ha ribadito sostanzialmente quanto affermato nell'interrogatorio. Il pm ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare in una struttura di cura. La difesa ha chiesto di non convalidare l'arresto, dicendo che la sua assistita non è imputabile, e una misura di sicurezza in una casa di cura, perché non si faccia del male. Il giudice si è riservato la decisione.