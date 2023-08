Ravenna: tentato assalto a un furgone portavalori, caccia ai malviventi

Una banda di malviventi, nella mattina di lunedì, ha tentato di rapinare un furgone portavalori a Ravenna. La guardia aveva appena parcheggiato davanti supermercato Coop del centro commerciale Gallery, di via Gramsci, quando ha notato due persone sospette con addosso le mascherine chirurgiche anti-Covid. All'interno del portavalori – descrive Ravenna Today – vi erano monete e banconote di piccola taglia.

L’operatore, come manovra diversiva, è uscito dal furgone ed è entrato nella galleria per prendere un carrello. Quando poi è tornato all'esterno, ha visto che le due persone stavano armeggiando attorno al mezzo e ha fatto scattare l'allarme. Scoperti, i due ladri si sono diretti velocemente su un'auto, una Bmw grigia, guidata da un complice che si è data subito alla fuga. Sul posto sono giunti i Carabinieri per raccogliere tutti gli elementi utili per le ricerche dei malviventi.