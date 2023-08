Record sbarchi il 26 agosto: più di 3mila arrivi in 24 ore

Resta critica la situazione migranti a Lampedusa, ieri sopra i 4000 nell'hotspot, anche se ora si va verso un alleggerimento delle presenze, l'ennesimo. 790 dei 3.593 ospiti nella struttura, fra cui 211 minori non identificati, entro oggi lasceranno l'isola. Per domani, quando non si sa ancora se il traghetto Galaxy riuscirà, a causa del vento di Maestrale a raggiungere Lampedusa, è previsto l'arrivo della nave militare Dattilo che sposterà verso Augusta, Pozzallo e Catania altre 750 persone; richiesto anche l'utilizzo della nave "Lampedusa" per l'imbarco di 600 persone verso Trapani.

Si è concluso intanto lo sbarco dei 254 migranti che a bordo della Ocean Viking sono giunti stamattina, poco dopo le 8, nel porto di Napoli. Arrivano prevalentemente da Paesi dell'Africa ma anche dall'Asia. A proposito di sbarchi, il record degli ultimi mesi - dati del Viminale - è stato segnato sabato scorso, 26 agosto con più di 3mila arrivi in 24 ore. Il dibattito politico continua ad essere acceso: si va verso una stretta sui rimpatri. “Nel decreto sicurezza che sarà varato a breve "proporremo misure per facilitare il rientro nei paesi di provenienza degli irregolari che si sono distinti per condotte violente o pericolose". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che spinge anche per un Cpr per regione.

E c'è chi guarda all'Europa: “Sull'immigrazione serve piano europeo di aiuti per l’Africa. La sinistra dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa”, le parole di Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia.

Punta al ripristino della Missione Sophia, Matteo Richetti, capogruppo di Azione/Italia Viva alla Camera, e a “mettere in pratica un piano europeo di gestione dei flussi e integrazione delle persone in arrivo”.

Sulla questione infine l'appello delle ong all'Ue, “l'Italia ci blocca – lamentano - e salgono i morti. Va revocato il fermo delle navi umanitarie'.