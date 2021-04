Regioni italiane: "I vaccini scarseggiano", ma il commissariato annuncia: da domani 2,2 milioni di dosi Pfizer

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Le Regioni italiane lamentano scarsità di dosi di vaccini, ma il commissario per l'emergenza tranquillizza. A partire da domattina sono 2 milioni 200mila le dosi di Pfizer che saranno distribuite alle Regioni. La nota arriva dal commissariato all'emergenza, che tenta di tranquillizzare gli animi dei presidenti, che iniziano a fare pressione per continuare la propria campagna. Preoccupa la variante indiana, i tamponi finora fatti però, sulla comunità Sikh della provincia di Latina sono tutti negativi, dice il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. Torna sopra diecimila l'incremento odierno (10.404, su 302.734 tamponi, tasso di positività 3,4%); deciso calo di terapie intensive (2.748, -101) e soprattutto ricoveri ordinari (20.312, -323); in aumento però le vittime, 373 (119.912).









L'estate anti-Covid delle spiagge di Rimini vede confermata la superficie minima per ombrellone applicata l'anno scorso: si va dai 18 metri quadrati del litorale nord della città ai 15 per quello sud. A fine mese l'ordinanza comunale. Gli stabilimenti possono già riaprire, la data del 29 maggio è la partenza del servizio di salvamento. Si mantengono contenuti i dati del contagio, 723 nuovi positivi, per una incidenza sui tamponi (30.756) del 2,3%. Calo degli indicatori ospedalieri (246 terapie intensive, -22; 1.833 quelli negli altri reparti Covid, -28). 19 i decessi, 1 nel Riminese (una donna di 92 anni) e dove i casi in più sono 49 (17 sintomatici). Negli Stati Uniti il presidente Biden si appresta ad allentare le norme vigenti sull'uso delle mascherine all'aperto per i vaccinati. In Inghilterra convocazione di massa per le persone dai 42 anni in su, entro fine giugno dovranno essere coperti, annuncia il ministro della Sanità Hancock: sull'isola gli ultracinquantenni sono vaccinati per oltre il 90%.