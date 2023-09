Riccione: capriolo molesto, parco chiuso per 10 giorni

Accesso vietato in alcune aree del parco “Chico Mendez” di Riccione per la presenza di un capriolo che da tempo attacca podisti, animali e soprattutto cani. L'area verde su cui vige, fino al 10 settembre, l'ordinanza firmata dal commissario prefettizio Rita Stentella, è quella compresa tra il Rio Melo, la strada statale e il centro studi, per “motivi di pubblica incolumità”. In diversi, infatti, sono stati aggrediti dall'animale selvatico durante le passeggiate. Inoltre tutti i tentativi di allontanare il capriolo su coordinamento del Servizio regionale agricoltura caccia e pesca, non hanno dato esito positivi. Nei giorni scorsi il Comune ha installato cartelli lungo il percorso che avvertono della presenza di animali selvatici, invitando a non avvicinarsi e a tenere i cani al guinzaglio. Avvisi non sempre seguiti dai passanti. Il capriolo, per natura, schiva l'uomo, ma in presenza d'“intrusi” può diventare aggressivo per difendere il suo territorio, cosa che, come osserva lo stesso commissario, accade nella stagione degli amori che di solito termina i primi giorni di settembre.