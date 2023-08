Riccione: giravano con passamontagna e pistola, "Siamo famosi TikToker, ci servono per esibizioni social"

Il servizio di presidio del territorio per questo lungo ponte del Ferragosto è iniziato e sta impegnando il Comando di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano in provincia di Rimini nelle attività ordinarie di gestione della viabilità i cui controlli hanno avuto ulteriori sviluppi con attività di natura penale.



A Riccione il 12 agosto sera lungo viale D’Annunzio, alle ore 21:15 circa gli agenti hanno fermato un'autovettura con targa italiana. All’interno c'erano due persone presumibilmente straniere, alla guida un cittadino che ha esibito una patente francese. In seguito a dei controlli è emerso che il conducente era cittadino marocchino, presente in banca dati con numerosi alias e con svariati precedenti penali, e i documenti in suo possesso erano falsi. Arrestato in flagranza il conducente marocchino e denunciato a piede libero il passeggero algerino che viaggiava con lui, in quanto non in regola con le norme sull’immigrazione. In seguito al rito per direttissima è stato convalidato l'arresto e in carcere dovrà scontare una pena di due anni e 15 giorni di reclusione.

Nel corso della stessa notte di controlli, alle ore 3:30 sempre a Riccione è stato fermato un gruppo di giovani di origine nordafricana presenti sul lungomare della Libertà, uno di loro era in possesso di una pistola che sembrava di tipo Glock e che dichiarava essere una "scacciacani” perfetta copia dell’originale, mancante del necessario “tappo rosso”, rimosso meccanicamente, che la rendeva perfettamente simile alla vera arma corta da sparo marca Glock modello 17 in calibro 9mm. Un altro giovane che era con lui nel medesimo gruppo è stato trovato in possesso di un passamontagna nero tipo “Mephisto”, e un altro ragazzo si trovava in possesso di hashish. A giustificazione i giovani dichiaravano di essere famosi TikToker e che usavano tali oggetti per le loro “esibizioni social”. Il giovane ghanese detentore della pistola veniva deferito all'Autorità Giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa sulle armi, mentre il soggetto in possesso della sostanza stupefacente è stato segnalato all'Autorità Amministrativa per le conseguenti determinazioni che verranno definite a suo carico.