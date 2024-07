Riccione, il mestiere del bagnino, la rustida, la tenda entrano nel Catalogo dei Beni culturali immateriali

le interviste a Daniela Angelini, Diego Casadei, Guido Candela

Entrano nel Catalogo Generale dei Beni Culturali come patrimonio immateriale della città, della quale incarnano tre aspetti identitari forti: il mestiere del bagnino, la rustida, la tenda. L'annuncio alla città in una conferenza stampa voluta dall'Amministrazione – presenti la sindaca Daniela Angelini e la Vicesindaca Sandra Villa e partecipata da tutti i soggetti coinvolti.

“Siamo qui a gioire di questo importante risultato – commenta la Sindaca, Daniela Angelini - frutto di un percorso iniziato nel 2018, partito un po' nello scetticismo, ma che ha visto poi aderire diverse Associazioni di categoria e non solo, diverse associazioni cittadine. Questo ha dato sicuramente valore al percorso intrapreso, tant'è che il risultato che oggi abbiamo ottenuto è un risultato di tutta la comunità, di tutta la città, in primis, per l'associazione dei bagnini ma include tutti”

“Un progetto della città e per la città”: lavoro di squadra in evidenza per Diego Casadei, Presidente del Comitato Identità di Spiaggia, costituito 5 anni fa con l'obiettivo dell'iscrizione dell'arenile nel patrimonio immateriale UNESCO. Ricorda i tanti partner di questa avventura - CNA e Confartigianato, Confcommercio, bagnini e albergatori, numerose associazioni – nel vedere premiata una comunità nella sua capacità organizzativa: “Un modello – dice - che è stato invidiato in tutto il mondo, che non è solo un modello di turismo, ma un modello di accoglienza, di saper fare di amicizia, di rapporti personali, di gente che vive col turismo. Lo era cent'anni è più fa; lo è ancora oggi. Sono cambiati magari i presupposti tecnici, ma l'aspetto è sempre quello”.

7 anni di ricerche, tra raccolta di interviste e documentazione, guidate dal Professore Guido Candela, mettendo insieme Università di Bologna con il CAST di Rimini e la Fondazione Santagata. Primo passo nell'iter per iscrizione UNESCO. “L'Italia ha aperto l'inventario a tutti i beni culturali – spiega - anche agli immateriali. Essere scritti lì è necessario per accedere e presentare la domanda a patrimonio immateriale, quindi alla possibilità di candidatura. Dal mio punto di vista, non è solo una porta d'accesso è anche una porta di arrivo”.

