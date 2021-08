Riccione: minacce e aggressione armati di bastoni, arrestati 3 giovani

Ancor un gruppo di giovani rapinatori si è reso protagonista di scorribande in zona Marano a Riccione. Attorno alle 04:00 della scorsa notte i militari dell’Arma sono stati inviati dalla Centrale Operativa in viale D’Annunzio dopo la segnalazione di alcuni avventori che stavano litigando all'interno di un locale, qualcuno addirittura armato di bastoni. I Carabinieri sono riusciti a bloccare tre soggetti, di cui uno armato di un grosso bastone, con cui aveva poco prima minacciato ed aggredito un addetto alla sicurezza del locale. Mentre i carabinieri erano intenti a controllare i tre soggetti, alcuni giovani turisti, hanno avvicinato i militari dichiarando di aver riconosciuto tra i fermati, gli autori di una rapina di un telefono cellulare, poco prima in piazzale Neruda. I tre sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso ed uno di loro denunciato per minaccia e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I tre arrestati sono stati condotti presso il carcere di Rimini.