Riccione: minaccia una turista con un coltello per rubarle la sigaretta elettronica

Sotto minaccia di un coltello, si fa consegnare una sigaretta elettronica da una turista 20enne. L'autore del gesto, un 18enne nordafricano, è stato arrestato in flagrante dai carabinieri in piazzale Roma, a Riccione. All'arrivo dei militari, il giovanissimo si era disfatto dell'arma, ma è stato ben presto trovata in un’aiuola vicino a lui; inoltre la turista ha subito riconosciuto l'autore della rapina. Pertanto è stato bloccato e dichiarato in stato di arresto. Il giorno successivo, durante il suo ingresso al carcere di Rimini, il 18enne ha colpito con una testata uno dei carabinieri di scorta. È così denunciato anche per lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale.