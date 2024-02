Riccione: operaio 52enne cade da scala, in elisoccorso al Bufalini

Incidente sul lavoro venerdì in tarda mattinata. Un uomo stava lavorando nel cantiere di un hotel di Riccione che si affaccia sul mare, all'altezza del bagno 103, quando è caduto da una scala. Si tratta di un operaio italiano di 52 anni, subito soccorso dal 118. Nella caduta ha riportato diversi traumi, tanto che i sanitari hanno disposto il suo trasferimento in Elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i Carabinieri di Riccione. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.