Riccione: si scontra contro un albero, morto 55enne

Incidente mortale verso mezzogiorno di mercoledì a San Giovanni in Marignano, nel Riminese. A perdere la vita un uomo di 55 anni che, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo del furgone su cui viaggiava, su Via Cassandro, e si è scontrato contro un albero. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il guidatore è stato condotto all'ospedale 'Ceccarini' di Riccione in codice di massima gravità ma è deceduto a seguito delle ferite riportate nell'impatto del veicolo con la pianta. Contro lo stesso albero aveva perso la vita anche un motociclista lo scorso febbraio.