Riccione: tentano di rapinare sette minorenni, arrestata baby gang

Avevano tentato di rapinare sette turisti minorenni, ma sono stati arrestati Carabinieri di Riccione. Gli uomini dell'Arma hanno arrestato un diciannovenne e tre diciassettenni, per tentata rapina. Il gruppo di giovani in visita a Riccione stava cercando di raggiungere a piedi una discoteca quando gli aggressori avrebbe iniziato ad importunarli e metterli a disagio. Gli avrebbero chiesto ripetutamente sigarette e da accendere, con tono sempre più minaccioso. Stando alla ricostruzione dei denunciati, i quattro fermati, più un quinto giovane, avrebbero minacciato di accoltellarli per ottenere denaro e i cellulari. Uno dei turisti sarebbe rimasto bloccato e costretto a consegnare i soldi alla banda, mentre gli altri sarebbero riusciti a scappare e a sporgere denuncia ai Carabinieri. I militari hanno fermato quattro dei responsabili grazie alla testimonianza dalle vittime, e trovato il presunto quinto complice. Uno dei fermati è stato trovato aveva con sé un iPhone 11 rubato a Riccione a metà luglio. Dopo la convalida degli arresti da parte dei giudici, i minori rimarranno nel Carcere Minorile di Bologna, mentre al diciannovenne sono stati applicati gli arresti domiciliari. Per il quinto giovanissimo identificato, un diciasettenne di origine straniera, è scattata la denuncia ai Carabinieri, ma dato che non è stato colto in flagranza di reato non è stato arrestato.