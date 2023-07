Riccione: trattore perde il carico di grano, disagi per la viabilità

Nessun ferito, ma disagi per la viabilità in un incidente che ha coinvolto un trattore a Riccione, nella Rotonda delle Vele. Il mezzo agricolo stava trasportando del grano sul suo rimorchio quando, per ragioni da accertare, questo si è completamente ribaltato, facendo disperdere tutto il carico in strada. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. La Via Emilia in direzione mare-monte e il tratto della Statale 16 adiacente alla rotonda sono state temporaneamente chiuse al traffico.