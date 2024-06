Riccione, vuole sporgere denuncia ma gli cade dal passaporto una busta di cocaina

La tragicomica scena avvenuta per un 31enne nel riccionese, è costata una denuncia per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e la segnalazione in Prefettura come assuntore di stupefacenti. Presentatosi in caserma per sporgere denuncia per dei documenti smarriti, l'uomo, è stato a sua volta denunciato e segnalato. Nel normale controllo del passaporto da parte dei carabinieri, è stata rinvenuta tra le pagine del documento, una busta contenente della polvere rosa, che dalle analisi è risultata essere cocaina. Fermato e perquisito, il 31enne era anche in possesso di un coltello ed è passato, di conseguenza, da denunciante a denunciato.