Rimini: 3.150 litri di rifiuti bloccati da barriere anti-plastica in 5 mesi [fotogallery]

È di circa 3.150 litri di rifiuti tra bottiglie e oggetti di plastica, bottiglie di vetro, mozziconi di sigaretta, acque con iridescenze idrocarburiche il bilancio degli ultimi cinque mesi di attività delle due barriere 'acchiappa-plastica' poste al porto canale Tiberio e sul fiume Marecchia a Rimini. Nel dettaglio, si tratta delle barriere integrate per la raccolta dei rifiuti e idrocarburi posizionate un anno fa a seguito di una iniziativa proposta da Petroltecnica e voluta e supportata da Regione Emilia Romagna e dal Comune di Rimini. A questa attività si affianca quella di educazione ambientale partendo dalle generazioni più giovani: durante il periodo scolastico sono attivi percorsi di formazione ambientate organizzati da Petroltecnica che ha deciso di condurre gli studenti con visite guidate alle barriere come punto di partenza della conoscenza del ciclo di vita delle plastiche e la dispersione dell'ambiente. Queste iniziative, inoltre, si inseriscono in un percorso che il Comune di Rimini da tempo persegue con l'obiettivo di ridurre la produzione di plastica e dei prodotti monouso e che negli ultimi anni lo ha visto mettere in campo diverse azioni.