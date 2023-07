Rimini: 4.366 incidenti in monopattino nell'ultimo triennio

Sono il fenomeno più rilevante degli ultimi anni riguardante la mobilità individuale ed ecologica. Ogni città al mondo, nell'ultimo triennio, ha assistito alla crescita del fenomeno dei monopattini elettrici. Un fenomeno che porta con sé numerosi benefici e alcune problematiche di 'convivenza' con le altre e più tradizionali tipologie di trasporto, su cui gli stessi Stati cercano di intervenire con prescrizioni e leggi. Rimini, in Italia, è stata tra le città che per prima ha sperimentato questa sorta di 'rivoluzione', adottando bandi di gara per flotte e via via regolamentando il fenomeno, sino alla recentissima introduzione dei 15 chilometri orari di velocità massima consentita.

Il bilancio delle sanzioni fatte ai conducenti di monopattini negli ultimi tre anni (da luglio 2020 a giugno 2023), fornito dagli uffici della Polizia Locale di Rimini, delineano comunque un primo quadro da cui emerge un mix di comportamenti indisciplinati: 99 sono state le sanzioni, tutte notificate a conducenti di monopattini. Tra queste le più numerose - 43 in tutto - sono quelle che riguardano le norme del comportamento sulla strada: dalla mancata precedenza, al mancato controllo del mezzo, fino all’imboccare un senso vietato, oppure guidare senza avere le mani libere, come ad esempio mentre si telefona. Un quadro di sanzioni gravi a cui si aggiungono quelle ancora più pericolose, come le 38 multe elevate per il trasporto di un secondo, o addirittura di un terzo, passeggero. Oppure le 21 contestate per l’articolo 186, in quanto il conducente ha fatto registrare all’etilometro un valore non consentito ma comunque inferiore allo 0,80 grammi per litro. Sanzione solo di tipo amministrativo, a cui vanno aggiunte anche tutte quelle penali per coloro che si sono visti fare una denuncia, in quanto sorpresi con un tasso alcolemico superiore allo 0.80. Comportamenti pericolosi che in parte sono stati anche la concausa di incidenti stradali. 89 infatti sono stati i sinistri stradali, registrati nello stesso triennio preso in esame in cui è rimasto coinvolto il mezzo elettrico a due ruote.

Il totale degli incidenti stradali verificatisi sul territorio comunale nello stesso triennio è di 4.366. “Dobbiamo incentivare certamente la micromobilità - è il commento dell'amministrazione comunale di Rimini - ma allo stesso tempo è necessario mantenere alto il livello di attenzione sul fronte dei controlli".