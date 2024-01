Rimini: a casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato

La Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino italiano, su cui vigeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

L'uomo si è presentato lunedì sera nei pressi dell'abitazione della donna, dicendole di aver freddo, per poi chiederle una sigaretta nonostante i divieti.

I poliziotti hanno notato l'uomo e l'hanno bloccato nonostante il suo tentativo di allontanarsi. Per lui è scattato l'arresto in attesa del giudizio per direttissima, avvenuto in mattinata.