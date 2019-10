Rimini a fianco del popolo curdo. Stasera il Teatro Galli illuminato di rosso

Questa sera in segno di solidarietà al popolo curdo il Teatro Galli di Rimini sarà illuminato di rosso. Una presa di posizione, quella del Comune di Rimini, che era stata richiesta ampiamente anche da associazioni, partiti e sindacati. “La nostra solidarietà – ha dichiarato la vicesindaca Gloria Lisi - va alla popolazione curda, così come a quella siriana, che in queste ore e in questi giorni, sta subendo un ingiustificato attacco da parte dell’esercito turco. Da Rimini, città operatrice di pace – ha aggiunto – ci uniamo agli appelli affinchè, fin da subito, siano attuate tutte le iniziative diplomatiche possibili per scongiurare una escalation di violenza a scapito di cittadini inermi”. Intanto è scontro Trump-Erdogan sull'attacco ai curdi in Siria.