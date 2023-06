Rimini: all'esame per la patente con microcamera e trasmettitore nascosto nella t-shirt, denunciato

Puntava a farsi suggerire le risposte per superare il test della patente da “suggeritore esterno” con una microcamera e un trasmettitore nascosto nella sua t-shirt. È però finita male per un cittadino straniero, residente a Ravenna, colto sul fatto dagli agenti della Polizia di Stato di Rimini, che stavano supervisionando lo svolgimento della prova di teoria. Il tentativo di barare all'esame gli è costato una denuncia, mentre ora sono in corso accertamenti per risalire all'identità del complice.