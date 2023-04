Rimini ama gli animali: oltre metà degli stabilimenti balneari accetta i cani

Nonostante il clima rigido di questi giorni, la voglia di mare non manca. E le ferie sono per tutti, compresi gli amici a quattro zampe. A Rimini i cani sono i benvenuti, vanno in spiaggia con i padroni e ci fanno pure il bagno. Anche quest'anno arriva l'ordinanza che lo permette nel periodo estivo: tra le 6 e le 8 di mattina e la sera tra 18.40 e le 21. Tante le “dog beach” riminesi che hanno già comunicato la disponibilità per il 2023. In totale, spiegano dal Comune, sono oltre la metà degli stabilimenti balneari, sia a nord che a sud del porto canale. In questi bagni si possono trovare semplici zone riservate, con ombrelloni ben distanziati, oppure vere e proprie aree dedicate e delimitate.

Rimanendo in spiaggia, resta da sciogliere il nodo concessioni. Arriva il pressing della Commissione Ue che vuole l'Italia allineata alla direttiva Bolkstein per garantire trasparenza e concorrenza leale nel settore. La questione “deve essere risolta urgentemente”, fanno sapere fonti Ue. Bruxelles sarebbe pronta a stringere ulteriormente la “corda” della procedura di infrazione con un “parere motivato”, chiedendo a Roma di conformarsi entro due mesi. La premier Giorgia Meloni “si è impegnata a presentare all'Ue proposte molto rapidamente”, riferiscono fonti di Palazzo. Già a fine febbraio la Commissione aveva indicato l'insoddisfazione per la proroga al 2024 decisa dal Governo. Giovedì attesa una nuova sentenza da parte della Corte di giustizia Ue, che “potrebbe avere conseguenze – avvertono – e dovrà essere pienamente presa in considerazione”.