Rimini: approvato il progetto per un porto più sicuro e accessibile

Il piano del nuovo avamporto di Rimini ha avuto il benestare della Giunta comunale che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica. L'intervento ha l'obiettivo di migliorare e potenziare l’accessibilità e la sicurezza dell'imboccatura del porto canale, in quello specchio d'acqua di fronte alla darsena turistica. Il progetto prevede il prolungamento del Molo di Levante per circa un centinaio di metri, mentre in quello di Ponente verrà creata una diga di massi naturali. Così facendo le imbarcazioni saranno protette anche in casi di venti di tramontana o di maestrale, mantenendo la profondità dei fondali. L'approvazione della Giunta consente ora di procedere alla candidatura dell’intervento ai finanziamenti messi a bando dalla Regione Emilia Romagna destinati alla “riqualificazione del sistema dei porti regionali e porti e approdi comunali”.