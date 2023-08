Rimini: aumentano le aggressioni alle forze dell'ordine, il Sap chiede il Taser

“La violenza contro le divise risulta l'argine di una aggressività sempre più tracotante e ormai di fatto quasi impunita”. Il segretario provinciale del Sap, il sindacato di polizia, Roberto Mazzini, fa il punto sulle aggressioni alle forse dell'ordine. A Rimini, l'ultima in ordine di tempo, quella ai danni di un agente preso a morsi da un esagitato 35enne a Viserba . “Nel solo mese di giugno di quest’anno - afferma il Mazzini a Rimini Today -, sono stati oltre una dozzina gli episodi di violenza registrati ai danni della sola Polizia di Stato”. Mazzini lo considera “un fenomeno preoccupante e in continua ascesa che affonda le sue radici in un disagio sociale e culturale ma anche in un vuoto normativo”. In quanto, dopo l'identificazione di un aggressore alle forze dell'ordine, “lo vediamo libero di circolare già dalla giornata successiva”. Nel 2022, ricostruisce il sito d'informazione, il trend delle aggressioni in Italia è risultato in aumento e ha portato gli operatori di polizia che svolgono servizio su strada a ricorrere alle cure dei pronto soccorso in 2678 casi, oltre 7 ogni giorno dell’anno. “Da anni – conclude Mazzini - il Sindacato Autonomo di Polizia chiede protocolli operativi chiari, l’implementazione del Taser e telecamere su ogni uniforme, in ogni auto di servizio e in ogni cella di sicurezza”. Ed invita infine istituzioni e politica di fare il possibile per arginare il fenomeno.