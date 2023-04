Rimini 'Capitale della cultura 2026': parte la sfida

Il percorso di candidatura di Rimini capitale italiana della cultura 2026 è stato presentato alla città. La prima iniziativa pubblica di presentazione della stimolante sfida che vedrà la città ambire all'importante riconoscimento, occasione per immaginare insieme le traiettorie di sviluppo culturale. Al Teatro Galli in tanti hanno testimoniato il loro sostegno a questo progetto che si avvia ad entrare nel vivo. A cominciare dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, con lui i rappresentanti degli organismi che compongono il Comitato promotore "Rimini 2026" presieduto da Giorgio Tonelli, tra cui Forum Piano strategico, Provincia di Rimini, Diocesi di Rimini, Università di Bologna, Camera di Commercio di Rimini.

"Per troppo tempo Rimini è stata vista solo come mare, lettini e ombrelloni, ma in realtà c'è tanto altro: un patrimonio popolare". ha detto il primo cittadino. "Il senso della candidatura è una autocoscienza collettiva di quello che Rimini può valere".