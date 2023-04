Rimini. Confiscati 600mila euro a 70enne in carcere per tentato omicidio

Seicentomila euro sono il patrimonio sequestrato a Sergio Arfelli, 70enne di Ravenna già in carcere per una lunga serie di reati legati agli stupefacenti, all'estorsione, alle armi da fuoco e con una condanna in appello per tentato omicidio. L'uomo, dal 1972, ha commesso crimini sia nella provincia di Rimini che in quella di Forlì. Con i proventi dell'attività legata alla droga, aveva effettuato diversi investimenti nel settore immobiliare e commerciale. 5 gli immobili sequestrati tra le province di Pesaro-Urbino e Rimini e una vettura. Gli approfondimenti patrimoniali, sviluppati per mesi dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini e finalizzati a ricostruire i flussi finanziari e bancari, avrebbero consentito di accertare una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio riconducibile al 70enne.