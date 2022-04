Rimini: dal governo 13 milioni per i parcheggi

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, Cipess, ha dato il via libera al finanziamento destinato al Comune di Rimini di 13.196.090 euro per la realizzazione di cinque parcheggi lungo la metropolitana di costa, il cosiddetto Metromare. La dotazione complessiva prevista è di 1.400 posti auto. La carenza di aree di sosta è l'aspetto più criticato della fascia costiera riminese dopo la realizzazione del nuovo lungomare, ancora in corso. Alcuni dei parcheggi finanziati saranno realizzati ex novo, altri verranno ampliati.

Attualmente non si conosce però la data in cui il nuovo sistema di aree di sosta sarà ultimato. Il primo intervento sarà pronto, forse, per il 2023. "L'ottima notizia che ci è giunta ieri - ha detto l'assessore alla Mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni - è il finanziamento di 13 milioni per cinque parcheggi di interscambio che, da Kennedy a Miramare, consentiranno non solo di avere una nuova dotazione di sosta, ma anche di supportare a tutto il corposo processo di rigenerazione urbana che è in corso sul lungomare".