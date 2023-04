Rimini: donna parcheggia, ma non frena l'auto; leggero trauma da schiacciamento

Brutta avventura per una giovane donna nel pomeriggio di mercoledì. A bordo della sua Ford Fiesta aveva svoltato in via Codazzi, una traversa di via Marecchiese, a Rimini, quando ha parcheggiato a sinistra della carreggiata. Nel scendere, la vettura, forse non frenata, si è mossa investendole una gamba e schiacciandola contro un muretto. Le urla della 30enne hanno fatto scattare i soccorsi. Sul posto il 118 è i Vigili del fuoco per liberarla. Insieme alla Polizia locale che ha chiuso momentaneamente la strada. Tanto spavento e un leggero trauma da schiacciamento per la donna.