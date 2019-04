Rimini, droga in hotel: arrestati due cittadini albanesi

Due albanesi di 23 e 19 anni sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi avevano domicilio presso un hotel del lungomare di Rimini. Lì i Carabinieri di Cattolica hanno eseguito ieri sera una perquisizione trovando 73 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi; svariato materiale per confezionare la droga; 2 telefoni cellulari che i militari ritengono possano essere stati utilizzati per contattare gli assuntori del circondario; ed una cospicua somma di denaro contante, probabile provento dell'attività di spaccio. Questa mattina il processo per direttissima.