Rimini, ipotesi tavolo permanente per zona movida in centro

Un Tavolo di lavoro permanente, costituito da una rappresentanza dei titolari dei locali, dal Comune di Rimini e dalle associazioni di categoria per garantire sicurezza nell'area del Centro storico e della Vecchia Pescheria, cuore della movida riminese. E' quanto emerso da un incontro tra i rappresentanti delle attività della zona, delle associazioni di categoria e l'Amministrazione comunale della città romagnola. "E' necessario - sottolinea in una nota l'assessore alle attività economiche Juri Magrini, presente al summit - mettere in campo soluzioni condivise e attivare meccanismi di collaborazione, dettati da un atteggiamento di corresponsabilità. Soluzioni che garantiscano maggiore sicurezza nelle aree della movida del centro storico.

Nel corso del faccia faccia non è stata esclusa anche la possibilità di formare un nuovo soggetto di rappresentanza visto che, viene evidenziato dal Comune, "da più parti è stata sollecitata la nascita di un nuovo organismo, che sia un comitato, un consorzio o un'associazione, che rappresenti meglio i problemi da affrontare di volta in volta e possa confrontarsi con maggiore efficacia con il Comune, le Forze dell'ordine, la Questura, la Prefettura e anche la Soprintendenza nel caso dell'area monumentale della Vecchia Pescheria".