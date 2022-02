Rimini: la ripresa non riesce a compensare la perdita rispetto all'anno pre-Covid

La Camera di Commercio della Romagna, rende noti i dati provvisori dell’anno 2021 relativi al movimento turistico, resi disponibili dalla regione Emilia-Romagna. Certificano una ripresa nelle due province del territorio romagnolo, con decisi incrementi annui negli arrivi e nelle presenze. Gli aumenti però non riescono a compensare la perdita rispetto all’anno 2019. In forte ripresa sia il turismo nazionale sia, soprattutto, quello estero. Risultati positivi per tutti i tre mesi della stagione estiva, con giugno che fa segnare le migliori performance.