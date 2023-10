Rimini: maxi rissa tra ragazzini davanti a “Le Befane”

Erano circa le 19.30 di sabato quando all'esterno del centro commerciale “Le Befane” di Rimini è scattata una maxi rissa tra ragazzini. Secondo testimonianze, sarebbero stati oltre una ventina i minorenni che si sono scontrati con spinte, calci, pugni. Ancora in corso le indagini per ricostruire l'accaduto. Sta di fatto che all'arrivo dei Carabinieri, il gruppone si è sciolto. Sono però stati identificati tre giovani residenti in Emilia, in quanto – a loro dire – vittime. Sul posto anche un'ambulanza, ma nessuno è rimasto gravemente ferito.