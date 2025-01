Rimini: minorenne minaccia e aggredisce militari in piazza Tre Martiri

Notte movimentata in piazza Tre Martiri a Rimini, dove venerdì i militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione Strade Sicure, sono intervenuti per sedare una rissa tra cinque giovanissimi. Tre dei ragazzi sono riusciti a scappare all'arrivo dei soldati, mentre due sono stati fermati. Uno di loro, un minorenne in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro i militari urlando minacce come: “Vi sgozzo tutti” e “Appena esco vi ammazzo tutti come facciamo in Tunisia”.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il giovane ha cercato di sottrarre l’arma a uno dei militari e ha continuato a minacciare passanti e forze dell'ordine. Grazie all'intervento tempestivo dei soldati, con il supporto di carabinieri e agenti della polizia di Stato accorsi sul posto, il minorenne è stato bloccato, mentre l’altro giovane tentava di fuggire. Entrambi sono stati successivamente arrestati e condotti alla caserma dei carabinieri.