Rimini: nel 2013 morì in cucina dopo alluvione, assolti gli imputati

Tutti assolti gli imputati per l'alluvione che il 24 giugno 2013, dopo un violento temporale a Rimini, provocò danni e la morte di Florida Bernabé, 79 anni, trovata priva di vita nella sua casa a causa dell'allagamento della sala da pranzo. Il giudice monocratico Ersilia Agnello ha assolto Pierpaolo Martinini, responsabile reti fognarie di Hera Rimini dal 2008, difeso dagli avvocati Guido Magnisi e Giulia Barbieri, perché il fatto non sussiste, e le ex direttrici del carcere di Rimini Maria Benassi, dal 2002 al marzo 2013, e Palma Mercurio, dal marzo 2013 al febbraio 2014, difese dagli avvocati Mauro Capobianco e Mario Marcuz, con la formula perché il fatto non costituisce reato. A tutti e tre erano contestati disastro colposo e inondazione, a Martinini e Mercurio anche l'omicidio colposo dell'anziana, che abitava in zona Santa Cristina, di fronte al carcere dei Casetti. In pratica veniva contestata l'omessa manutenzione dei fossi di scolo che scorrono vicino alla casa circondariale, che avrebbe ostacolato il deflusso delle acque e il mancato adeguamento della rete fognaria.