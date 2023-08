Rimini, nel cantiere spunta un villaggio d'età preromana

I lavori nel cantiere per l'edificazione della Casa della Salute, che sorgerà vicino all'ospedale “infermi” di Rimini, sono stati interrotti per quella che potrebbe essere una scoperta archeologica eccezionale. Durante gli scavi sono infatti stati ritrovati reperti – ora al vaglio della Soprintendenza ai Beni culturali e Architettonici – che potrebbero risalire all'età preromana. Rumors parlano addirittura di un villaggio su palafitte. Ipotesi che potrebbe anche riscrivere la storia della città di Rimini. L'area del primo ritrovamento è stata – come accade in questi casi – recintata. Si attendono ora ulteriori sondaggi per valutarne l'estensione. A fare la scoperta è stata la società incaricata dall'Ausl, come prevede la normativa in materia, di scandagliare il sottosuolo alla ricerca di eventuali ordigni bellici o, appunto, la presenza di reperti storici. Se l'ipotesi dell'antichissimo villaggio venisse confermata, i tempi di lavoro del cantiere, in cui l'Ausl Romagna aveva operato un investimento da nove milioni di euro, subirebbero forti ripercussioni.