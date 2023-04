Rimini: passa col rosso, per pochi secondi non travolge un rider

A Rimini in viale Siracusa, all’intersezione con via N. Tommaseo, un’automobilista su una Fiat Panda che stava procedendo verso la direzione mare, incurante del semaforo rosso, per pochissimo, non ha investito un rider che stava attraversando l’incrocio in linea perpendicolare rispetto a lui. L’episodio si è verificato il 17 aprile, intorno alle ore 20: sarebbe stata sufficiente una frazione di secondo in più, e il motociclista in sella allo scooter, molto probabilmente, avrebbe rischiato di essere vittima di un incidente dai contorni drammatici. L’intera dinamica dei fatti è stata ripresa dalle telecamere della Polizia Locale.

“La violazione del rosso rappresenta una delle violazioni stradali in assoluto tra le più deprecabili, che, nel giro di una manciata di secondi, rischia di mettere a serio rischio l’incolumità sia di chi commette l’illecito sia degli altri utenti della strada". È il commento dell’Assessore alla Polizia Locale, Juri Magrini. "Quando c’è in gioco la vita delle persone non si può scherzare o fare spallucce, ma bisogna mettere in campo ogni mezzo possibile per assicurare il pieno rispetto delle regole”. Nel primo trimestre del 2023 le infrazioni rilevate dai semafori monitorati da telecamere sono 1.211per superamento della riga di arresto con luce semaforica rossa con sanzione di 42 euro più decurtazione di due punti dalla patente; 1.860 per prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa con sanzione di 167 euro più decurtazione di sei punti dalla patente e sospensione della stessa in caso di recidiva nel biennio. Nel 2022 le violazioni riprese in totale dalle telecamere sono state 14.185.