Rimini: ruba champagne per festeggiare la Notte Rosa

È accusato di furto aggravato il 56enne di Cuneo, fermato dalla Polizia di Rimini dopo aver nascosto nello zaino quattro di bottiglie di champagne. Era stato notato aggirarsi con fare sospetto tra le corsie degli alcolici del supermercato delle Befane, per poi nascondersi in un luogo più nascosto per rompere le confezioni prelevate. Questo per evitare che la placca antitaccheggio facesse suonare l'allarme. Ed infatti l'uomo è passato senza problemi tra le casse. Ma in galleria, ad aspettarlo, c'erano già gli uomini della Polizia ai quali il 56enne ha candidamente spiegato di aver rubato lo champagne per festeggiare la Notte Rosa. È stato così arrestato in attesa del rito direttissimo.