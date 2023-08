Rimini, ruba una bici in riparazione da un negozio in via dei Martiri: arrestato

Ha rubato una biciletta, di proprietà di un hotel, portata in riparazione: è successo in via dei Martiri, a Rimini. Un giovane ha atteso che le bici venissero scaricate e appoggiate al muro esterno dell'attività, riuscendo poi a sottrarre la prima della fila e fuggendo via. Non aveva però fatto i conti con il proprietario del negozio di riparazioni che prontamente l'ha rincorso riuscendo a bloccarlo. Non è stato facile per la Polizia trarre il malvivente in arresto: quest'ultimo ha infatti dato in escandescenze, ma alla fine è stato costretto a salire in auto. Un fatto analogo era accaduto poco prima, in una macelleria delle vicinanze: una bici elettrica era stata sottratta - probabilmente ad uno dei clienti - ma questa volta malvivente è riuscito a farla franca.