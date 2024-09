Rimini: schiaffi, pugni, minacce di morte; scatta la misura cautelare per 27enne

Avrebbe condotto in auto la fidanzata in una zona di campagna isolata e dopo un litigio le avrebbe preso il cellulare per impedire di chiamare aiuto. Non solo, durante i pochi mesi di convivenza le avrebbe rotto l'osso scafoide della mano, facendola cadere a terra con una spinta. Una relazione turbolenta che la giovane donna riminese ha messo nero su bianco in una denuncia ai Carabinieri della caserma di destra del porto di Rimini.

Accompagnata dalla madre ad agosto, in lacrime dopo l'ultima litigata con quel giovane cameriere di 27 anni, ha raccontato come la relazione iniziata sul finire del 2023 fosse diventata pericolosa: messaggi, urla, schiaffoni e spintoni, fino all'ultimo grave episodio in cui lui le aveva dato tre pugni, sbattendola contro uno specchio.

I carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno quindi raccolto la denuncia della ragazza, circostanziata e comprovata da migliaia di messaggi telefonici in cui lui le augurava la morte e minacciava di ridurla sulla sedie a rotelle, hanno quindi notificato al 27enne un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disposto dal gip Raffaele Deflorio.