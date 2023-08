Rimini, scooter contro auto sulla via Emilia: coppia finisce in ospedale

Paura nella prima serata di ieri per un incidente stradale avvenuto a Rimini, sulla via Emilia, per fortuna senza gravi conseguenze: un'Audi stationwagon con a bordo una famiglia si è immessa in strada da un parcheggio in direzione Santarcangelo, a cento metri dal centro commerciale i Malatesta e dalla Fiera. Decisa a girare a sinistra, in una strada chiusa, l'auto ha messo la freccia ed ha svoltato, non notando uno scooter che stava sopraggiungendo e che ha colpito in pieno la fiancata del veicolo, lato guidatore. La coppia sullo scooter è stata sbalzata fuori dalla sede stradale ed è stata poi trasportata all'ospedale di Rimini.