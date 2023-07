Rimini: se ne va Ilde, regina della piadina

E’ morta, all'età di 87 anni, Ilde Urbinati, la nota titolare del “Bar Ilde. Baretto della buona piadina” di Covignano. A marzo, il suo storico locale aveva festeggiato 65 anni di attività. In tanti, vip e persone comuni, hanno affollato i tavoli del locale. E dietro alla buonissima piadina c’è sempre stata lei, Ilde. Con la sua prorompente simpatia ed una fisicità che ha sempre ispirato gioia di vivere, ha anche calcato le tavole dei principali teatri romagnoli: con la compagnia di Guido Lucchini ha interpretato tanti personaggi tutti accomunati da forza e simpatia.

È il 1958 quando Antonio Urbinati installa nella vigna vicino a casa un chiosco di legno con bibite fresche, gelati e caffè come punto di ristoro per braccianti e passanti, e la moglie Maria prepara la piada come merenda. Ben presto anche le figlie Ilde, insieme al marito Giorgio, e Laura iniziano a collaborare e, con il passare del tempo, ampliano sempre di più la gamma di prodotti offerti. Negli anni ’80 e ’90 il Colle di Covignano vive un’intensa vita notturna grazie alle discoteche della zona, e anche il baretto vive il suo momento d’oro registrando un’elevata frequentazione, anche di personaggi del mondo dello spettacolo.

L’intera attività ruota intorno alla piada, proposta con oltre 100 tipi di farciture diverse e accompagnata da un’ampia scelta di bevande, dolci e caffè. Ora sono i figli Gianluca e Nicoletta che hanno in mano le redini del chiosco, ma mamma Ilde era sempre presente a controllare tutto e tutti, dispensare sorrisi e intrattenere clienti e amici con i suoi aneddoti e le sue battute in dialetto. E anche le nipoti Federica e Francesca seguono le orme rappresentando la quarta generazione.