Rimini, si attiva l'alert sul telefonino: giovane volontario della Croce Rossa salva la vita ad un camionista

Ha risposto all'alert che lunedì scorso è scattato sul suo telefonino attraverso l'applicazione Dae RespondER. Lorenzo Lunadei, 22 anni, volontario della Croce Rossa Italiana ha mollato tutto ed è corso a salvare la vita di un camionista infartuato, già privo di sensi al suo arrivo, nella zona industriale di Viserba. Il ragazzo ha spiegato - a Corriere Romagna e Resto del Carlino, che ne danno notizia oggi - di aver messo in atto quanto appreso nei corsi di formazione, aiutato dall'applicazione in uso solo in Emilia Romagna che è in grado di inviare un segnale con geolocalizzazione a tutti gli abilitati all'uso di defibrillatori automatici, così da poter permettere ai più vicini di intervenire. Questo ha consentito al giovane soccorritore un intervento tempestivo, salvando la vita all'uomo.