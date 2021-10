Rimini: Suv travolge un ciclista, ricoverato in condizioni gravi

Un grave incidente ha coinvolto ieri notte un ciclista sulla Statale 16 Adriatica, all'altezza dell'Obi X. Secondo le prime ricostruzioni attorno alle 22:30 l'uomo, uno straniero di 51 anni, stava procedendo in sella lungo la via in direzione Ravenna, quando un Suv Mercedes che procedeva nella stessa direzione l'avrebbe urtato, sbalzandolo verso la strada. Per via della brutta caduta il ciclista ha riportato gravi lesioni, tanto da richiedere l'intervento del 118. Data la gravità delle sue condizioni è trasportato all'Ospedale Bufalini Cesena con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.