Rimini: tormentava la compagna, infra-14enne ammonita per stalking dalla Polizia

Perseguitava una compagna a scuola e sui social network. La Polizia Anticrimine della Questura di Rimini ha ammonito per stalking una minore infra-14enne, che aveva preso di mira una coetanea.



Si tratta di uno dei primi provvedimenti presi in Italia secondo il nuovo D.L. "Caivano", che prevede misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Oltre all'ammonimento vengono previste eventuali sanzioni per i genitori.



Gli ammonimenti registrano un calo rispetto allo scorso anno. Nel primo trimestre del 2024 sono stati emessi 3 provvedimenti per atti persecutori, rispetto ai 7 del 2023, oltre a 2 per violenza domestica, in linea con l'anno passato.