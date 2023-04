Rimini: trovato cadavere decomposto in appartamento

I residenti di un edificio in viale Regina Margherita di Rimini al civico 155, hanno allertato i carabinieri perché sentivano un forte cattivo odore. Nel pomeriggio di oggi, come riporta Rimini Today, gli agenti hanno trovato "il corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna di 83 anni. A quanto pare l'anziana sarebbe deceduta per cause naturali, ma non è stato ancora possibile accertare l'esatto giorno della morte". Sul posto: i Vigili del Fuoco, la Polizia Mortuaria e i Carabinieri per i rilievi, che hanno informato il magistrato di turno Davide Ercolani.