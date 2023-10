Rimini: ubriaco rischia d'investire pedone con passeggino sulle strisce, sotto gli occhi degli agenti

Alla guida della propria auto su via Tripoli, a Rimini, aveva puntato un pedone con passeggino, che stava attraversando le strisce pedonali, per poi schivarlo a pochi centimetri con una manovra repentina e molto pericolosa. Il conducente, che non si era accorto della presenza della pattuglia in borghese parcheggiata accanto all’intersezione, è stato subito fermato ieri pomeriggio dopo la pericolosa manovra e sanzionato, anche perché sorpreso in stato d’ebbrezza. Dopo le sanzioni, il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, l’uomo; che ha fatto segnare all’etilometro un valore di 1,34 grammi di alcol per litro, ha continuato ad inveire contro il pedone, che aveva rischiato di investire.