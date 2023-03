Rimini: verso lo stop alla musica nei chiringuito dalle 21:30

Si avvicina l'estate e i balneari sono pronti a cambiare la musica. In base al regolamento in vigore nel 2022 nei chiringuito, per legge, è previsto lo spegnimento della musica alle 23:30, fatta esclusione per due volte a settimana in cui la serata può proseguire fino a l'una.



Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini di Rimini Sud e delle imprese balneari di Confartigianato, annuncia al Resto del Carlino di aver presentato una proposta per la modifica del regolamento. "Proponiamo musica e deejay fino alle 21:30, - dichiara al quotidiano - con la possibilità di sforare questo limite orario in occasione di almeno 4 serate durante l'estate". Nella proposta dei balneari sono previste deroghe per serate particolari come Notte Rosa e Ferragosto, oltre alla possibilità di mantenere musica d'ascolto (senza deejay) dalle 21:30 in poi. La revisione del regolamento viene richiesta dopo i numerosi sforamenti degli orari che avevano portato a multe e chiusure dei locali lo scorso anno. "Sicuramente qualcuno ha sbagliato, - constata Vanni - ma poi si è scatenata la caccia alle streghe".

Domani è previsto il vertice a Palazzo Grampi in cui la proposta verrà presentata al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l'assessore al demanio Roberto Frisoni, e le associazioni di categoria. Nell'incontro verrà delineato un regolamento per i chioschi in spiaggia, che si prevede aumenteranno nel 2023.