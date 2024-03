Rimini: viaggiava con documenti falsi, 24enne arrestata dalla Polizia

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato una ventiquattrenne cittadina moldava per possesso di documenti di identificazione falsi. Durante un controllo, il 9 marzo scorso, la pattuglia ha fermato un veicolo a marina centro. Nell'identificare i 2 occupanti, la donna forniva una carta d’identità rumena, che appariva sospetta al personale di Polizia. Portata negli uffici della Questura per sottoporla ad identificazione e ad una più approfondita perizia tecnica del documento, questo risultava falso: la donna moldava è stata arrestata per reati che prevedono una reclusione da 2 a 5 anni. In mattinata il Giudice ha convalidato l’arresto ponendo la donna a disposizione dell’ufficio Immigrazione per i controlli sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.